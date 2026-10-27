Hilton relève ses prévisions de croissance annuelle de RevPAR, grâce à une demande touristique soutenue aux États-Unis

Le groupe hôtelier Hilton Worldwide Holdings HLT.N a relevé mardi ses prévisions annuelles de croissance du revenu par chambre disponible (RevPAR), misant sur une demande résiliente aux États-Unis.

Les consommateurs aisés ont continué de dépenser dans les établissements de luxe, tandis que la demande pour les hôtels de milieu de gamme et économiques s’est également améliorée au cours du trimestre. Les voyages de loisirs demeurent, malgré une inflation persistante et les incertitudes géopolitiques, notamment le conflit au Moyen-Orient.

Les voyages d’affaires gardent également un rythme soutenu, ce qui a profité aux chaînes hôtelières telles que Hilton.

Selon l’Association américaine du voyage (U.S. Travel Association), les dépenses liées aux voyages aux États-Unis ont progressé de 2,5% en août sur un an.

Le revenu par chambre disponible des établissements de luxe du groupe, notamment Waldorf Astoria et LXR, a augmenté respectivement de 13,9% et de 14,3% au cours du trimestre.

Le groupe basé à McLean, en Virginie, prévoit désormais une croissance de son revenu par chambre disponible comprise entre 4% et 4,5% pour l’exercice 2026, contre une précédente fourchette de 3 %à 3,5%.

(Reportage Anshuman Tripathy, version française Elena Smirnova)