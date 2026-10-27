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Hilton recule après avoir annoncé un chiffre d'affaires au troisième trimestre inférieur aux prévisions ; la société souligne l'impact de la situation au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 27/10/2026 à 12:13

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 octobre - ** Les actions de l'opérateur hôtelier Hilton Worldwide ( HLT.N ) reculent de près de 4% à 339 dollars avant l'ouverture du marché

** La société n'a pas atteint les estimations de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre et indique que les élections de mi-mandat aux États-Unis ainsi que l'impact accru de la guerre au Moyen-Orient pourraient affecter ses résultats du quatrième trimestre

** Son chiffre d'affaires trimestriel s'est établi à 3,33 milliards de dollars, en hausse de 6,6% par rapport à l'année précédente, mais en deçà des estimations des analystes qui tablaient sur 3,37 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** Le bénéfice par action ajusté de Hilton au troisième trimestre a progressé à 2,45 dollars, contre 2,11 dollars il y a un an

** Les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice ajusté de 2,36 dollars

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse d'environ 22,5% depuis le début de l'année

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