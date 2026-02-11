Hilton prévoit pour 2026 une croissance du chiffre d'affaires par chambre inférieure aux attentes, en raison du ralentissement des voyages à petit budget

Hilton Worldwide Holdings HLT.N a prévu mercredi une croissance du chiffre d'affaires par chambre pour 2026 inférieure aux attentes de Wall Street, reflétant la baisse des dépenses des voyageurs soucieux de leur budget, même si la forte demande de voyages haut de gamme l'a aidé à dépasser les estimations de bénéfices du quatrième trimestre.

Les voyageurs soucieux de leur budget ont réduit leurs dépenses dans un contexte économique plus difficile, ce qui a réduit la demande pour les hôtels à bas prix et de taille moyenne.

Les clients aisés continuent de dépenser pour des expériences haut de gamme, les marges plus élevées des établissements de luxe compensant la faiblesse des autres établissements.

"Le RevPAR à l'échelle du système (un indicateur clé de l'hébergement qui suit le taux journalier moyen et l'occupation) a augmenté de 50 points de base par rapport à l'année précédente pour le trimestre, car la forte performance internationale et la demande solide des groupes ont été compensées par une demande plus faible du gouvernement américain et une entrée plus faible des touristes internationaux dans le pays", a déclaré le directeur général Christopher Nassetta.

On s'attend à ce que davantage de visiteurs étrangers se rendent aux États-Unis alors que le pays se prépare à accueillir la Coupe du monde de la FIFA cette année . En début de semaine, la société Marriott a fait état d'une croissance de son RevPAR mondial à la suite de la Coupe du monde.

Au quatrième trimestre, le revenu par chambre disponible dans les établissements de catégorie moyenne et économique a baissé, tandis que les hôtels de luxe, dont Waldorf Astoria et Conrad, ont enregistré une forte croissance.

La société basée à McLean, en Virginie, s'attend à une croissance de 1 % à 2 % de son chiffre d'affaires par chambre pour l'ensemble de l'année , contre 2,05 % estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG. Elle a ajouté que les prévisions de RevPAR pour le premier trimestre incluaient l'impact des récentes tempêtes sur le territoire continental des États-Unis.

"Nous pensons que la majeure partie de la hausse des bénéfices a été intégrée dans l'action après que l'ensemble du secteur ait surperformé hier grâce aux solides bénéfices et perspectives de Marriott", a déclaré RJ Milligan, analyste chez Raymond James. Les actions de la société ont augmenté de 2,2 % dans les échanges de la matinée.

La société mère DoubleTree a enregistré un bénéfice ajusté de 2,08 dollars par action au quatrième trimestre, contre 1,76 dollar par action il y a un an. Les analystes s'attendaient en moyenne à 2,02 dollars par action.

Le chiffre d'affaires total pour le trimestre clos le 31 décembre s'est élevé à 3,09 milliards de dollars, contre 2,78 milliards de dollars un an plus tôt. Les analystes tablaient en moyenne sur 2,99 milliards de dollars.