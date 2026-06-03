Hilton Grand Vacations en baisse après la cession d'Apollo dans le cadre d'une offre secondaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 juin - ** Les actions de l'opérateur de multipropriété Hilton Grand Vacations HGV.N ont reculé de 4,8 % en pré-ouverture à 49,58 dollars après la fixation du prix de l'offre secondaire ** HGV, basée à Orlando, en Floride, a annoncé mardi soir que des entités gérées par Apollo Global Management APO.N avaient cédé 5 millions d'actions

** L'offre a été commercialisée à un prix compris entre 50,25 $ et 51,25 $, soit une décote pouvant atteindre 3,5 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action, a rapporté thefly.com

** De plus, HGV rachète 750 000 actions de l'offre auprès des souscripteurs ** Avant l'offre, Apollo détenait environ 18,2 millions d'actions, soit environ 23 % des quelque 79,3 millions d'actions en circulation de HGV, selon le prospectus

** Wells Fargo est le chef de file de l'offre, aux côtés de Deutsche Bank, Barclays et JP Morgan en tant que teneurs de livre

** À la clôture de mardi, l'action HGV affichait une hausse de 16 % depuis le début de l'année, dont une progression de 33 % depuis le début du trimestre

** 4 analystes sur 10 recommandent d'« acheter » le titre, 6 de « conserver »; objectif de cours médian de 55 $, selon les données de LSEG