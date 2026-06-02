 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Hilton Grand Vacations en baisse alors qu'Apollo s'apprête à céder ses actions
information fournie par Reuters 02/06/2026 à 23:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 juin - ** Les actions de l'opérateur de multipropriété Hilton Grand Vacations ( HGV.N ) ont reculé de 2,6 % après la clôture de la Bourse, à 50,70 (XX,XX euros) dollars, à la suite de l'annonce d'une offre secondaire ** HGV, dont le siège est à Orlando, en Floride, indique que les entités gérées par Apollo Global Management APO.N céderont 5 millions d'actions

** Par ailleurs, HGV rachètera simultanément jusqu'à 750 000 actions de l'offre auprès des souscripteurs, pour un montant ne dépassant pas 40 millions de dollars

** Wells Fargo est le chef de file de l'opération

** Selon les données de LSEG, Apollo détient environ 18,25 millions d'actions, soit environ 23 % des quelque 79,76 millions d'actions en circulation de HGV

** L'action HGV a clôturé en baisse de 2 % à 52,06 (XX,XX euros) dollars mardi. Le titre affiche une hausse de 16 % depuis le début de l'année, dont une progression de 33 % depuis le début du trimestre

** 4 analystes sur 10 recommandent d'“acheter” le titre, 6 de “conserver”; objectif de cours médian: 55 (XX,XX euros) dollars

Valeurs associées

APOLLO GLB MGMT
128,770 USD NYSE +0,39%
HILTN WRLD HLDGS
332,880 USD NYSE +0,11%
HILTON GRAND
52,060 USD NYSE -1,90%
WELLS FARGO
79,435 USD NYSE +2,90%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
95,73 +0,50%
ABIVAX
63,1 -43,56%
CAC 40
8 209,09 +0,77%
STMICROELECTRONICS
68,28 +15,14%
Or
4 489,85 +0,03%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank