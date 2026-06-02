Hilton Grand Vacations en baisse alors qu'Apollo s'apprête à céder ses actions

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2 juin - ** Les actions de l'opérateur de multipropriété Hilton Grand Vacations ( HGV.N ) ont reculé de 2,6 % après la clôture de la Bourse, à 50,70 (XX,XX euros) dollars, à la suite de l'annonce d'une offre secondaire ** HGV, dont le siège est à Orlando, en Floride, indique que les entités gérées par Apollo Global Management APO.N céderont 5 millions d'actions

** Par ailleurs, HGV rachètera simultanément jusqu'à 750 000 actions de l'offre auprès des souscripteurs, pour un montant ne dépassant pas 40 millions de dollars

** Wells Fargo est le chef de file de l'opération

** Selon les données de LSEG, Apollo détient environ 18,25 millions d'actions, soit environ 23 % des quelque 79,76 millions d'actions en circulation de HGV

** L'action HGV a clôturé en baisse de 2 % à 52,06 (XX,XX euros) dollars mardi. Le titre affiche une hausse de 16 % depuis le début de l'année, dont une progression de 33 % depuis le début du trimestre

** 4 analystes sur 10 recommandent d'“acheter” le titre, 6 de “conserver”; objectif de cours médian: 55 (XX,XX euros) dollars