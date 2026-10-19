Hilton et Scandic s'allient dans les pays nordiques

Le groupe hôtelier américain et Scandic Hotels Group ont signé un accord stratégique pluriannuel couvrant la Suède, la Norvège, le Danemark et la Finlande. Ce partenariat vise à développer les marques Hilton dans la région en s'appuyant sur l'expertise opérationnelle et l'implantation locale de Scandic.

Hilton et Scandic entendent identifier de nouvelles opportunités de développement dans ces quatre marchés, sans prévoir de conversion généralisée du portefeuille hôtelier de Scandic.

Un premier projet a été annoncé près de l'aéroport de Copenhague, avec un établissement Hilton Hotels & Resorts de 284 chambres, dont l'ouverture est prévue en 2029. L'hôtel sera exploité par Scandic dans le cadre d'un contrat de franchise avec Hilton.

Les deux groupes prévoient également de nouveaux avantages pour les membres de leurs programmes de fidélité Hilton Honors et Scandic Friends, dont les modalités seront précisées ultérieurement.

Peu après l'ouverture de Wall Street, le titre recule d'environ 0,3%, autour des 344 USD.