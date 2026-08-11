Hikma poursuit sa baisse malgré Berenberg

Hikma Pharmaceuticals se dirige vers une troisième baisse consécutive et cède 1,85%, à 1 618,50 pence à la Bourse de Londres, en dépit du soutien de Berenberg.

La banque allemande estime que lors de la publication de ses résultats semestriels, la société pharmaceutique a su rassurer les investisseurs quant à sa stratégie et ses fondamentaux. Hikma a notamment dévoilé un résultat opérationnel de base supérieur aux attentes.

Parmi les points clés à retenir selon Berenberg, la hausse des revenus issus des activités de fabrication pour compte de tiers (CMO), à plus forte marge, devrait comporter un effet amortisseur face à la concurrence accrue sur les génériques de l'oxybate de sodium au second semestre.

En ce qui concerne la division Injectables, les analystes ont relevé que malgré un repli des ventes sur les six premiers mois de l'année, en raison du calendrier de transition entre deux produits, la montée en charge de Tyzavan associée aux revenus CMO devrait permettre une nette réaccélération du chiffre d'affaires sur la seconde partie de l'année.

Enfin, pour la division Médicaments sous marque, le premier semestre a été très bon avec une croissance des ventes de 14% à taux de change constant et une marge opérationnelle de base de 32,5%. Berenberg note que si certaines dépenses de vente et de marketing sont reportées sur la seconde moitié de l'année, l'objectif d'une marge d'environ 25% pour l'ensemble de l'exercice 2026 paraît pleinement atteignable.

La recommandation des analystes reste à acheter, mais l'objectif de cours est porté de 1 800 à 2 100 pence.