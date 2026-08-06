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Hikma Pharmaceuticals en forte hausse après ses semestriels
information fournie par Zonebourse 06/08/2026 à 14:54
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Hikma Pharmaceuticals flambe à Londres ( 11,11%, à 1 744,50 pence) après avoir confirmé ses objectifs annuels grâce à un premier semestre solide.

Le laboratoire spécialisé dans le développement, la fabrication et la commercialisation d'une large gamme de produits pharmaceutiques génériques a vu son chiffre d'affaires augmenter de 4%, à 1,728 milliard de dollars, sur les six premiers mois de l'année.

La division Branded a porté la croissance avec des revenus en hausse de 15%, à 502 millions de dollars, avec un résultat opérationnel de base qui a progressé de 23%, pour une marge opérationnelle de 32,5%.

Pour le segment Injectables, le chiffre d'affaires est resté stable à 685 millions de dollars, malgré un profit opérationnel de base en déclin de 8%, pour une marge de 27,6%, en raison d'investissements commerciaux accrus.

Enfin, la division Hikma Rx a elle aussi vu ses ventes rester stables à 520 millions de dollars, mais sa rentabilité a nettement augmenté avec un profit opérationnel de base en croissance de 16%, pour une marge à 20,6%.

Au total, le résultat opérationnel de base du groupe s'est élevé à 405 millions de dollars ( 9%), tandis que le résultat opérationnel publié a bondi de 30%, grâce à une base de comparaison favorable après le règlement d'un litige juridique non récurrent.

La direction a annoncé le versement d'un dividende intérimaire de 38 cents par action ( 6%) et a confirmé ses objectifs financiers annuels : une croissance du chiffre d'affaires du groupe comprise entre 2 et 4%, à changes constants, et un résultat opérationnel de base situé entre 720 et 770 millions de dollars.

L'avis de Jefferies

La banque d'investissement américaine a réagi à cette publication en indiquant notamment que les marges de la division Injectables ont devancé le consensus, ce qui devrait être de nature à rassurer étant donné qu'il s'agit du principal moteur de valeur.

Jefferies a confirmé sa recommandation à acheter sur le titre Hikma Pharmaceuticals, avec une cible de cours à 1 870 pence, soit un potentiel de hausse de 19%.

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HIKMA PHARM
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