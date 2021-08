HighCo : Résultats Semetriels 2021

HIGHCO : RETOUR DE LA CROISSANCE D'ACTIVITE AU S1 2021 ET RESULTATS SEMESTRIELS EN FORTE PROGRESSION ; GUIDANCE 2021 DE MARGE OPERATIONNELLE REVUE A LA HAUSSE (DE >17% A >19%)





Retour de la croissance d'activité au S1 2021

- Marge brute (MB) T2 2021 de 19,21 M€ en hausse de 8,1% à données publiées et à PCC.

- MB S1 2021 de 37,80 M€ en hausse de 5,1% à données publiées et à PCC.

- Croissance des activités en France (S1 PCC à +4,9%) et à l'International (S1 PCC à +5,9%).

- Activités digitales en légère croissance (S1 PCC à +1,5%) et effet de base très favorable aux activités offline (S1 PCC à +12,2%).



Résultats et rentabilité en forte progression

- Résultat des Activités Ordinaires (RAO) ajusté(2) de 9,50 M€, en hausse de +24,1%.

- Marge opérationnelle ajustée de 25,1%, en forte progression de 380 points de base.

- Résultat Net Part du Groupe (RNPG) ajusté de 5,87 M€, en forte hausse de +38,5%.



Situation financière toujours solide

- Capacité d'autofinancement (CAF) de 9,57 M€, en hausse de +15,1%.

- Cash net hors ressource nette en fonds de roulement de 11,14 M€ au 30 juin 2021, en retrait de (2,29) M€ par rapport au 31 décembre 2020.



Guidances 2021

- Légère croissance organique de la marge brute au S2 2021.

- Marge opérationnelle ajustée revue en forte hausse, de supérieure à 17% à supérieure à 19%.