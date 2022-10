HighCo : Marge Brute T3 2022

Aix-en-Provence, le 19 octobre 2022





HIGHCO : LEGERE CROISSANCE AU T3 (MB : +0,5%) ; GUIDANCES 2022 CONFIRMEES





Légère croissance d’activité au T3 2022 portée par la bonne dynamique du Mobile

- Marge brute (MB) T3 2022 de 18,81 M€ en progression de 0,5% à données publiées et à PCC.

- MB 9 mois 2022 de 57,12 M€ en hausse de 1,1% à données publiées et à PCC.

- Croissance des activités digitales (T3 PCC à -0,9% ; 9 mois PCC à +1,5%) et bonne résistance des activités offline (T3 PCC à +3,9% ; 9 mois PCC à +0,2%).

- Progression des activités en France (T3 PCC à +1,0% ; 9 mois PCC à +1,8%) et repli à l’International (T3 PCC à -2,7% ; 9 mois PCC à -3,5%).



Guidances 2022 confirmées

- Légère croissance d’activité.

- Progression de la marge opérationnelle de 50 points de base.