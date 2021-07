HighCo : Marge Brute T2 2021

HIGHCO : CROISSANCE AU T2 DANS LE HAUT DE LA FOURCHETTE ATTENDUE

(MB : +8,1%) ; RESULTATS SEMESTRIELS ESTIMES EN FORTE PROGRESSION



Croissance d'activité au T2 2021 de 8,1%

- Marge brute (MB) T2 2021 de 19,21 M€ en progression de 8,1% à données publiées et à PCC.

- MB S1 2021 de 37,80 M€ en hausse de 5,1% à données publiées et à PCC.

- Activités digitales en légère croissance (T2 PCC à +0,8% ; S1 PCC à +1,5%) et effet de base très favorable aux activités offline (T2 PCC à +25,5% ; S1 PCC à +12,2%).

- Activité solide en France (T2 PCC à +5,4% ; S1 PCC à +4,9%) et fort rebond des activités à l'International (T2 PCC à +27,8% ; S1 PCC à +5,9%).



Résultats semestriels 2021 : RAO ajusté et marge opérationnelle ajustée attendus en forte progression



Guidances 2021 réitérées