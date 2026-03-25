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High Co vise une hausse supérieure à 17% de sa marge brute pour 2026
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 18:29

HighCo affiche en 2025 une marge brute de 66,65 millions d'euros, soit une hausse de 9,2% à données publiées, incluant Sogec et BudgetBox. Le résultat des activités Ordinaires (RAO) ajusté s'élève à 8,04 MEUR, en progression de 6,5%.

Le résultat net part du Groupe (RNPG) ajusté atteint les 6,4 MEUR, en hausse de 20,3%. Le bénéfice net par action ajusté de 0,33 EUR est en augmentation de 20,8%.

En revanche, la marge opérationnelle ajustée est en retrait de 30 points de base à de 12,1%.

Avec une trésorerie à l'actif de 94,98 MEUR et une dette financière brute de 18,15 MEUR au 31 décembre 2025, le cash net (excédent net de trésorerie) s'établit à 76,83 MEUR, en baisse de 3,86 MEUR par rapport au 31 décembre 2024.

Côté prévisions, l'expert en marketing et communication anticipe pour l'année 2026 une marge brute supérieure à 78 MEUR intégrant les acquisitions des activités de Sogec et BudgetBox sur un exercice complet, soit une progression supérieure à 17%.

HighCo prévoit aussi une marge opérationnelle ajustée supérieure à 12% pour l'exercice en cours.

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HIGH CO
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