High Co vise une hausse supérieure à 17% de sa marge brute pour 2026
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 18:29
Le résultat net part du Groupe (RNPG) ajusté atteint les 6,4 MEUR, en hausse de 20,3%. Le bénéfice net par action ajusté de 0,33 EUR est en augmentation de 20,8%.
En revanche, la marge opérationnelle ajustée est en retrait de 30 points de base à de 12,1%.
Avec une trésorerie à l'actif de 94,98 MEUR et une dette financière brute de 18,15 MEUR au 31 décembre 2025, le cash net (excédent net de trésorerie) s'établit à 76,83 MEUR, en baisse de 3,86 MEUR par rapport au 31 décembre 2024.
Côté prévisions, l'expert en marketing et communication anticipe pour l'année 2026 une marge brute supérieure à 78 MEUR intégrant les acquisitions des activités de Sogec et BudgetBox sur un exercice complet, soit une progression supérieure à 17%.
HighCo prévoit aussi une marge opérationnelle ajustée supérieure à 12% pour l'exercice en cours.
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