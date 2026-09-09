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Hier à Wall Street : un début de semaine plombé par la géopolitique
information fournie par Zonebourse 09/09/2026 à 07:03
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Reprenant leur cotation après un week-end de trois jours, les principaux indices américains ont entamé la semaine sur des pertes plus ou moins prononcées : le S&P 500 a perdu 0,58% à 7 674, le Dow Jones a lâché 1,18% à 52 786, mais le Nasdaq 100 n'a cédé que 0,12% à 29 508. La lourdeur l'a emporté du fait des tensions géopolitiques au Moyen-Orient, qui ont poussé à la hausse les cours du pétrole et donc ravivé les craintes inflationnistes.

Les investisseurs ne pouvaient plus éluder le risque inflationniste alors que le WTI tutoyait les 94 USD ( 1,6%), et que le diesel continuait de battre des records, avec un prix moyen de 5,90 USD sur le sol américain et un tarif "impensable" de 8 USD dans certains Etats de l'Union (soit 100% en sept mois).

Le détroit d'Ormuz reste toujours bloqué (il ne passe qu'une poignée de navires par jour) et aucune sortie de crise ne se dessine à court terme : pire, les rebelles houthis intensifient leurs frappes sur l'Arabie saoudite et les raffineries de Saudi Aramco (celles situées à Abha, Najran et Jazan, au bord de la mer Rouge).

Le baril de pétrole retrouve des sommets oubliés depuis début juin, le WTI tutoie les 94 USD ( 0,8%), le Brent les 99 USD ( 1,4%).

Le diesel bat chaque jour de nouveaux records historiques, le kérosène retrouve ses niveaux de crise du printemps dernier, l'inflation s'installe solidement à tous les niveaux (alimentation, transports, semi-conducteurs avec la flambée des "mémoires", etc.).

Selon Axios, la guerre contre l'Iran a jusqu'à présent imposé environ 100 MdsUSD de coûts énergétiques supplémentaires aux consommateurs américains.

Pour ne rien arranger, en représailles aux droits de douane américains portés à 50% sur une série de produits, le Canada instaure des droits réciproques de 15 à 50% sur environ 20 MdsUSD d'importations américaines (acier, électronique, ameublement, habillement...). La guerre des "tarifs" transfrontaliers est naturellement inflationniste à tous points de vue.

Malgré tout ce qui précède et une nette dégradation des marchés obligataires européens la veille, les T-Bonds américains ont rouvert à l'équilibre après un pont de trois jours et terminé sur une légère tension, peu significative : le "10 ans" prend 1 point de base à 4,794%, le "30 ans" monte de 0,5 point de base à 5,2500% et le "2 ans" décale de 2,1 points de base à 4,400% (le zénith annuel est retracé).

Sur le front des valeurs, Amgen a plongé de 10,1%, pénalisé par l'échec d'une étude de phase III de son concurrent Novartis, qui a fait craindre le même sort à plusieurs produits en cours de développement chez des concurrents comme Eli Lilly (-2,2%) ou Silence Therapeutics (-6,2%).

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