Hier à Wall Street : les indices plient sous le poids du pétrole et des taux

Wall Street plie mais ne rompt pas : les indices US font preuve d'une remarquable résilience, avec des écarts à la baisse presque anodins (-0,58% sur le S&P 500 et -0,60% sur le Dow Jones, à respectivement 7 592 et 52 064), alors que les compteurs s'affolent sur le pétrole et sur les rendements obligataires. Le Nasdaq 100, un peu plus vulnérable à la tension des taux, perd 1,08% à 29 104, mais le Nasdaq Composite, beaucoup plus large, ne cède que 0,65%.

Les analystes techniques notent que, si les scores sont peu impressionnants, les indices matérialisent un petit "gap" baissier, ce qui peut marquer une dégradation de la dynamique du marché, d'autant que cela survient après 3 séances de repli consécutives. Le ratio "advance/decline" est ressorti très négatif, avec deux tiers des titres en baisse sur le S&P 500 et le Nasdaq, et trois quarts sur le Dow Jones.

Le "fait du jour" est en fait double, et il est difficile de départager les 2 événements les plus marquants : la flambée des taux et celle du pétrole.

Mais comme le pétrole constitue le "déclencheur", accordons-lui le premier rôle ce jeudi. Le baril de Brent vient de passer la barre des 108 USD, le baril de WTI bondit de 5% à 102 USD et la flambée des prix du pétrole dépasse maintenant 25% en 15 séances.

Les anticipations inflationnistes vont devoir être revues à la hausse et celle d'un tour de vis de la FED mercredi prochain l'est également : le baromètre FedWatch table à 70% sur une hausse de 25 points de base le 16/09.

Il faudrait un CPI miraculeusement faible ce vendredi (stable ou en retrait) pour inverser la tendance, et le PPI publié ce jeudi n'était pas de bon augure. L'indice des prix à la production a augmenté de 0,4% en août, soit une progression de 5,4% en rythme annuel, contre 5,3% attendus et après 4,8% le mois précédent.

Résultat : le 10 ans US flambe de 12,5 points de base, à 4,965%, et pulvérise la résistance des 4,800% de début janvier 2025 : il affiche 60 points de base depuis le 26 juin et 105 points de base depuis le 22 janvier, tandis que le 30 ans déborde allègrement la barre des 5,350%.

Du coup, les demandes de prêts immobiliers s'évaporent, avec des crédits hypothécaires à plus de 7%. L'impact se lit mois après mois dans les reventes de logements existants : elles ont reculé de 2%, à 3,98 millions d'unités, contre 4,06 millions le mois précédent.

Aucune chance de voir les taux se détendre avec les chiffres de l'emploi : le département du Travail des Etats-Unis a comptabilisé 206 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage lors de la semaine du 31 août, soit une baisse de 1 000 par rapport au niveau de la semaine précédente (qui a été relevé de 206 000 à 207 000).

La moyenne mobile sur quatre semaines, censée mieux refléter les tendances à l'oeuvre sur le marché de l'emploi, est également ressortie à 206 000, en baisse de 1 500 sur une semaine.

Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1 774 000 lors de la semaine au 24 août, un chiffre en baisse de 1 000, toujours par rapport au niveau révisé de la semaine précédente.

Difficile d'éluder le contexte géopolitique : alors que les destructions de navires commerciaux iraniens (cargos, tankers) sur ordre de la Maison Blanche se multiplient (c'est contraire au droit international), l'Iran frappe les bases US en Jordanie et son allié houthi s'en prend aux installations pétrolières saoudiennes en mer Rouge... ce qui entraîne une riposte vigoureuse de Riyad, mais cela pourrait déboucher sur la fermeture du détroit de Bab-el-Mandeb.