Hier à Wall Street : la hausse du pétrole fait chuter les indices américains

Les 3 principaux indices US ont clôturé sur des scores remarquablement homogènes mardi, cédant 0,32% à 7 728 pour le S&P 500, 0,34% à 53 792 pour le Dow Jones et 0,33% à 29 525 pour le Nasdaq 100. Les modestes gains initiaux n'ont pas tenu la distance, faute de nouvelles économiques positives et sous la pression d'un newsflow contradictoire concernant la situation dans le golfe Persique.

Initialement, Wall Street misait sur les espoirs d'une issue diplomatique à la suite des déclarations du ministre pakistanais de la Défense, Khawaja Asif, sur Bloomberg News, suggérant qu'un accord de paix était proche, alors que les discussions entre l'Iran et Oman se "trouvaient désormais à un stade avancé".

Mais les nouvelles venant d'Iran sont moins encourageantes : le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale rappelle qu'Ormuz restera fermé tant que les Etats-Unis n'accepteront pas les conditions de l'Iran, notamment le dégel des fonds et des réparations de guerre sous une forme ou une autre.

Le baril de Brent a refranchi les 89 USD, le WTI ( 1,5%) se hisse vers 83,3 USD, les taux retrouvent leurs niveaux de la veille après une légère détente en matinée : le "10 ans" se fige vers 4,696%, le "30 ans" également à 5,243%.

Sur le front macroéconomique, plusieurs indicateurs majeurs, notamment les prix à la consommation et à la production, sont attendus cette semaine. Ils seront particulièrement scrutés alors que la hausse des coûts de l'énergie provoquée par le conflit avec l'Iran a ravivé les inquiétudes autour de l'inflation.

Selon l'outil FedWatch de CME Group, les investisseurs apparaissent désormais partagés entre la possibilité d'une baisse et celle d'une hausse des taux lors de la prochaine réunion de la Réserve fédérale, prévue en septembre.

Du côté des valeurs qui rythment la séance, Riot Platforms a progressé de plus de 4,3% après des informations selon lesquelles l'entreprise aurait décroché un contrat de 9 MdsUSD avec Anthropic dans le cloud computing.

A l'inverse, l'équipementier On Holding a plongé de 20,3% après avoir revu à la baisse ses perspectives de croissance, tandis que ses résultats trimestriels se sont révélés inférieurs aux estimations.

Enfin, Venture Global, spécialiste du gaz naturel liquéfié, a reculé de 7,3% après avoir publié un chiffre d'affaires trimestriel légèrement inférieur aux attentes.