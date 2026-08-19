Hier à Wall Street : clôture générale dans le rouge, la géopolitique pèse

Les principaux indices américains clôturent tous dans le rouge mardi : le S&P 500 perd 0,69% à 7 692, le Dow Jones s'effrite de 0,22% à 53 343, mais c'est le Nasdaq 100 qui témoigne d'une vague de prises de bénéfices, avec un recul de 1,68% à 29 491, décrochant dans le sillage de CoreWeave (-12%), Seagate (-9,2%), SanDisk (-9%), Micron (-7%), ARM (-6,7%)...

Le contexte géopolitique a encore pesé ce mardi, mais une légère embellie se dessine du côté de l'obligataire, après une matinée qui laissait craindre le pire.

L'amorce d'un reflux des actions génère un regain d'intérêt pour les T-Bonds, lesquels se détendent de 1,7 point de base pour le "10 ans", à 4,7070%, et de 2 points de base sur le "30 ans", à 5,2900%, après un pic historique en séance à 5,335%, le pire niveau depuis juillet 2007.

Wall Street a pâti du niveau élevé des prix du pétrole (91 USD pour le "Brent", 84,2 USD pour le "WTI"), alors que les pourparlers visant à résoudre le conflit avec l'Iran (incluant un cessez-le-feu) sont terminés et ne reprendront pas, selon les dires de Donald Trump, lequel ajoute :

"Le blocus naval reste pleinement en vigueur."... Ce qui apparaît moins lunaire que sa menace de bombarder le sultanat d'Oman la veille. Il a confirmé que Washington n'était plus en discussion avec l'Iran, qui, de son côté, annonce faire passer sa doctrine de défensive à offensive.

Wall Street dispose d'un bon prétexte pour souffler un peu, alors que les positions spéculatives sur les semi-conducteurs et l'IA ont atteint des records (420 MdsUSD d'exposition notionnelle sur les ETF à effet de levier).

Le "chiffre US du jour" était jugé "mineur", mais, à l'image des "stats" publiées depuis une semaine, il confirme que les signaux "macro" se détériorent. La production industrielle aux Etats-Unis a de nouveau augmenté en juillet, mais plus modestement que prévu : 0,2%, contre 0,4% le mois précédent.

La production de biens durables a progressé de 0,7%, tandis que celle de biens non durables a reculé de 0,4%. Hors véhicules et pièces automobiles, la production manufacturière globale a crû de 0,4%... mais cela démontre que la hausse durable des carburants et des taux (le coût du crédit automobile devenant un frein puissant) commence à pénaliser l'activité des constructeurs.

Par ailleurs, le secteur de la construction résidentielle a révélé des chiffres contrastés : si les mises en chantier ont plongé de 12,4%, soit nettement plus que prévu, les permis de construire de logements américains ont augmenté de 5% et ainsi dépassé les attentes des économistes.

Autre donnée passée relativement inaperçue, les prix à l'importation des Etats-Unis se sont repliés de 0,4% au mois de juillet par rapport à juin, alors même que les analystes tablaient en moyenne sur un léger rebond de 0,1%.