HF Sinclair s'effondre, le directeur général prend congé dans le cadre de l'examen de la divulgation d'informations
information fournie par Reuters 18/02/2026 à 15:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

18 février - ** Les actions du raffineur américain HF Sinclair DINO.N ont baissé de11,4 % à 51,23 $

** La société annonce que le directeur général Tim Go prendra un congé volontaire de ses fonctions; le président du conseil d'administration Franklin Myers le remplacera temporairement

** Le départ de Go intervient alors que le comité d'audit évalue les questions liées aux contrôles de divulgation de l'entreprise

** DINO ajoute qu'elle a publié ses résultats non vérifiés pour 2025 et qu'elle prévoit de déposer son rapport annuel dans les délais

** Les bénéfices de la société au quatrième trimestre dépassent les estimations grâce à des marges de raffinage plus élevées pour ses produits

** La société affiche un bénéfice ajusté de 1,20 $ par action pour le quatrième trimestre, contre une estimation moyenne de 45 cents par action pour les analystes - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action a progressé de11,17 % depuis le début de l'année

