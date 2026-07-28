HF Sinclair poursuit l'EPA pour ses retards dans la prise de décision concernant l'exemption relative aux biocarburants, rapporte Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Cet article publié le 24 juillet a été mis à jour le 28 juillet afin d'ajouter les commentaires de l'EPA au paragraphe 4)

HF Sinclair DINO.N poursuit l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) pour avoir continué à retarder une décision concernant les dérogations aux obligations de mélange de biocarburants, a rapporté vendredi Bloomberg News, citant une plainte déposée par le raffineur. Cette action fait suite à une action similaire intentée par l' auprès de l'American Fuel and Petrochemical Manufacturers, qui représente les raffineurs américains et a fait valoir que ces obligations entraîneraient une forte augmentation des coûts de mise en conformité et du prix des carburants.

Ces obligations, finalisées fin mars, imposent aux raffineurs de pétrole de mélanger des milliards de gallons d’éthanol et d’autres biocarburants à l’approvisionnement national en carburant ou d’acheter des crédits appelés « numéros d’identification des énergies renouvelables » (RINs).

L’EPA a déclaré ne pas souhaiter commenter les litiges en cours ou en instance. Ce litige intervient dans le contexte d’une bataille au Congrès visant à autoriser la vente tout au long de l’année d’essence E15 à forte teneur en éthanol.

Au début du mois, l’EPA a indiqué que 42 demandes d’exemption concernant des petites raffineries étaient toujours en attente.

L’agence n’a ni approuvé ni rejeté aucune demande au cours du mois précédent et doit rendre ses décisions avant la date limite du 1er septembre.

HF Sinclair fait partie des nombreuses entreprises qui attendent de savoir qui bénéficiera d’une dérogation aux quotas de mélange de biocarburants, selon le rapport de Bloomberg. L'entreprise n'a pas répondu à une demande de commentaires de Reuters.