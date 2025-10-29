HF Sinclair envisage des extensions de ses réseaux de pipelines afin d'accroître l'approvisionnement en carburant de la côte ouest des États-Unis

Le plan pourrait ajouter 150 000 barils par jour aux marchés régionaux

L'expansion inclut les pipelines Pioneer et UNEV

Un nouvel embranchement entre Salt Lake City et Reno est en cours d'évaluation

(Ajoute des détails sur le plan d'expansion des infrastructures intermédiaires de HF Sinclair et sur d'autres projets d'oléoducs récemment annoncés, avec de nouvelles informations tout au long du texte) par Nicole Jao

Le raffineur américain HF Sinclair DINO.N envisage d'étendre ses réseaux de pipelines dans les Rocheuses et sur la côte ouest afin de renforcer l'approvisionnement en carburant sur des marchés tels que la Californie et le Nevada, a déclaré la société mercredi. De nouvelles extensions de pipelines pourraient contribuer à réduire la pression sur les approvisionnements en carburant de la côte ouest suite aux fermetures prévues de la raffinerie de Phillips 66 PSX.N à Los Angeles d'ici la fin de l'année et de la raffinerie de Valero Energy VLO.N à Benicia l'année prochaine. Les fermetures prévues, qui devraient réduire d'environ 20 % la capacité de raffinage de la Californie, ont incité les autorités de régulation à rechercher des sources d'approvisionnement en carburants alternatifs.

"(Notre) empreinte géographique actuelle et notre infrastructure nous confèrent une position avantageuse pour livrer rapidement et efficacement des produits raffinés là où les besoins du marché sont les plus forts", a déclaré HF Sinclair dans un communiqué.

Le plan, actuellement à l'étude et soumis à l'approbation des autorités réglementaires et du conseil d'administration, pourrait ajouter jusqu'à 150 000 barils par jour de produits supplémentaires sur les marchés régionaux. La phase initiale, qui comprend une augmentation de capacité estimée à 35 000 barils par jour pour acheminer le carburant de sa production dans les Rocheuses vers le Nevada, devrait être mise en ligne en 2028. Il s'agira notamment d'étendre le pipeline Pioneer, propriété commune avec Phillips 66, qui relie Sinclair (Wyoming) à Salt Lake City (Utah), ainsi que le pipeline UNEV qui va de Salt Lake City (Utah) à Las Vegas (Nevada). Le raffineur basé à Dallas, au Texas, étudie actuellement la possibilité d'étendre et d'inverser son pipeline Medicine Bow, qui relie Denver, dans le Colorado, à Sinclair, dans le Wyoming. Il évalue également un projet de construction d'un nouvel embranchement entre Salt Lake City (Utah) et Reno (Nevada). Au début du mois, Phillips 66 et Kinder Morgan KMI.N ont commencé à solliciter l'engagement des expéditeurs pour un projet de réseau d'oléoducs qui acheminerait du carburant depuis le centre de raffinage du Texas pour renforcer l'approvisionnement en Arizona et en Californie. Le mois dernier, Magellan Pipeline, une filiale de ONEOK

OKE.N , a également commencé à sonder l'intérêt pour un nouveau réseau de pipelines destiné à transporter des produits raffinés de Houston et du sud de l'Oklahoma vers des lieux de livraison à El Paso, au Texas, et dans la région de Phoenix. HF Sinclair devrait annoncer ses résultats financiers du troisième trimestre jeudi.