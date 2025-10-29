HF Sinclair envisage d'agrandir ses oléoducs pour augmenter l'approvisionnement en carburant de la côte ouest

Le raffineur américain HF Sinclair

DINO.N a déclaré mercredi qu'il envisageait une expansion stratégique de sa présence dans le secteur intermédiaire des produits raffinés dans les régions des montagnes Rocheuses et de la côte Ouest.

HF Sinclair vise à remédier aux déséquilibres croissants entre l'offre et la demande sur les principaux marchés de l'Ouest, en particulier au Nevada et en Californie, à la suite d'une série de fermetures de raffineries qui ont poussé les organismes de réglementation à chercher d'autres sources d'approvisionnement.

"(Notre) empreinte géographique actuelle et notre infrastructure nous confèrent une position avantageuse pour livrer rapidement et efficacement des produits raffinés là où les besoins du marché sont les plus forts", a déclaré HF Sinclair.

Les fermetures prévues de la raffinerie Phillips 66 PSX.N de Los Angeles d'ici la fin de l'année et de la raffinerie Valero Energy VLO.N de Benicia l'année prochaine devraient réduire d'environ 20 % les besoins en carburant de la Californie, qui contribuent à satisfaire les besoins des États voisins.

HF Sinclair a déclaré que son plan d'expansion est actuellement à l'étude et qu'il pourrait ajouter jusqu'à 150 000 barils de produits supplémentaires par jour sur différents marchés.

La première phase du plan augmenterait la capacité de 35 000 barils par jour pour déplacer l'approvisionnement de sa production des Rocheuses vers le Nevada et devrait être en ligne en 2028.

Le raffineur examine également ses pipelines Medicine Bow, Pioneer et UNEV en vue d'une éventuelle expansion.