HF Sinclair dépasse les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre grâce à l'augmentation des marges de raffinage

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails aux paragraphes 3, 5 à 8)

Le raffineur HF Sinclair DINO.N a dépassé les estimations de Wall Street pour le bénéfice ajusté du troisième trimestre jeudi, aidé par l'amélioration des marges de raffinage et la force de son segment intermédiaire, envoyant les actions en hausse de 1% dans les échanges de pré-marché.

Les fabricants de carburants aux États-Unis ont bénéficié d'un rebond des marges de raffinage par rapport aux creux pluriannuels de 2024, les pénuries d'approvisionnement liées aux tensions géopolitiques en Ukraine ayant soutenu des prix plus élevés.

Ce rebond a également aidé des entreprises telles que Valero Energy VLO.N et Phillips 66 PSX.N à dépasser les attentes de Wall Street.

Les marges des raffineries américaines, mesurées par la marge de craquage 3-2-1 CL321-1=R , ont augmenté de près de 29 % en moyenne au troisième trimestre par rapport à l'année précédente, grâce à de fortes marges sur le diesel et l'essence dues à une demande robuste et à de faibles stocks.

La marge brute ajustée par baril de la société a augmenté à 17,50 dollars au cours du trimestre, contre 9,38 dollars l'année précédente, et l'utilisation des raffineries a augmenté à 107,8 %, contre 101,2 % l'année précédente.

Son segment de raffinage a enregistré un bénéfice trimestriel de 661 millions de dollars, contre 110 millions de dollars l'année précédente.

HF Sinclair a déclaré mercredi qu'elle envisageait l'expansion de ses réseaux d'oléoducs dans les Rocheuses et sur la côte ouest afin de renforcer l'approvisionnement en carburant sur des marchés tels que la Californie et le Nevada.

De nouvelles extensions d'oléoducs pourraient contribuer à réduire la pression sur les approvisionnements en carburant de la côte ouest en raison des fermetures prévues de la raffinerie Phillips 66 de Los Angeles d'ici la fin de l'année et de la raffinerie Valero Energy de Benicia l'année prochaine.

Les entreprises du secteur intermédiaire qui transportent du gaz naturel bénéficient de l'augmentation de la consommation d'électricité des foyers, des entreprises, de l'exploitation des cryptomonnaies et de l'essor des centres de données induit par l'IA.

Le secteur intermédiaire de HF Sinclair a enregistré une hausse de 2,7% de son bénéfice trimestriel ajusté de base à 114 millions de dollars, par rapport à l'année précédente.

La société a déclaré un bénéfice ajusté de 2,44 $ par action pour les trois mois clos le 30 septembre, contre une estimation moyenne des analystes de 1,77 $ par action, selon les données compilées par LSEG.