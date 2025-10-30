 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 132,47
-0,83%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

HF Sinclair dépasse les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 11:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le raffineur HF Sinclair DINO.N a dépassé les estimations de Wall Street pour le bénéfice ajusté du troisième trimestre jeudi, aidé par la robustesse de son segment intermédiaire et l'amélioration des marges de raffinage.

La société a déclaré un bénéfice ajusté de 2,44 $ par action pour les trois mois se terminant le 30 septembre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 1,77 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

Valeurs associées

Gaz naturel
3,38 USD NYMEX +1,20%
HF SINCLAIR
53,985 USD NYSE +1,94%
Pétrole Brent
64,46 USD Ice Europ -0,68%
Pétrole WTI
60,05 USD Ice Europ -0,66%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank