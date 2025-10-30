HF Sinclair dépasse les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre

Le raffineur HF Sinclair DINO.N a dépassé les estimations de Wall Street pour le bénéfice ajusté du troisième trimestre jeudi, aidé par la robustesse de son segment intermédiaire et l'amélioration des marges de raffinage.

La société a déclaré un bénéfice ajusté de 2,44 $ par action pour les trois mois se terminant le 30 septembre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 1,77 $ par action, selon les données compilées par LSEG.