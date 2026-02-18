HF Sinclair dépasse les estimations de bénéfices pour le quatrième trimestre grâce à des marges de raffinage élevées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

HF Sinclair DINO.N a dépassé les estimations de Wall Street pour le bénéfice du quatrième trimestre mercredi, aidé par des marges de raffinage plus élevées pour ses produits.

Le raffineur a affiché un bénéfice ajusté de 1,20 $ par action pour les trois mois se terminant le 31 décembre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 45 cents par action, selon les données compilées par LSEG.