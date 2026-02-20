Mission lunaire Artémis 2: la Nasa annonce viser un lancement au plus tôt le 6 mars

La fusée lunaire SLS et le vaisseau spatial Orion, intégrés pour la mission Artemis 2, sur le pas de tir 39B du Centre spatial Kennedy à Cap Canaveral, en Floride, le 3 février 2026 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JOE RAEDLE )

La Nasa a annoncé vendredi qu'elle envisageait désormais un lancement dès le 6 mars de sa mission Artémis 2 au cours de laquelle des astronautes voleront autour de la Lune pour la première fois en plus de 50 ans.

"Après le succès de la simulation de décollage d'hier, nous visons désormais le 6 mars au plus tôt comme date de lancement", a déclaré Lori Glaze, une haute responsable de l'agence spatiale américaine lors d'une conférence de presse.

Elle s'est néanmoins empressée de préciser que cette date pourrait encore évoluer: "je veux être ouverte et transparente avec vous tous (...) il nous reste encore beaucoup de travail à accomplir" pour rendre ce décollage possible.

"Cela devient vraiment réel, il est temps de passer aux choses sérieuses et de commencer à s'enthousiasmer", a-t-elle néanmoins ajouté.

L'équipage de la mission qui s'aventurera jusqu'au satellite naturel de la Terre et le contournera sans s'y poser va ainsi entrer vendredi en quarantaine en prévision d'un lancement début mars.

Les Américains Reid Wiseman, Victor Glover et Christina Koch et leur homologue canadien Jeremy Hansen seront les premiers êtres humains à voyager jusqu'à la Lune depuis la fin du programme américain Apollo en 1972.

- Premières -

Infographie montrant les principales étapes de la mission Artemis 2 de la Nasa, visant à emmener un équipage de quatre personnes dans le vaisseau spatial Orion autour de la Lune, avec un lancement prévu début 2026 ( AFP / Jonathan WALTER )

Leur vol spatial durera environ dix jours et vise à préparer la mission suivante, Artémis 3, qui marquera le grand retour des Américains sur le sol lunaire, avec pour objectif d'y établir cette fois une présence durable.

Mais leur mission constituera à elle seule une première à plusieurs égards car il s'agira notamment du premier vol lunaire auquel participeront une femme, une personne de couleur et un non-Américain.

Si la Nasa avait déjà communiqué ces derniers mois des dates possibles de lancement pour cette mission, c'est la première fois qu'elle indique quelle fenêtre elle envisage réellement.

Elle attendait pour ce faire de mener une grande répétition générale en conditions réelles.

Ce test, qui avait dû être écourté début février en raison de problèmes techniques, a été répété jeudi et s'est déroulé sans encombre, les équipes ayant notamment réussi à remplir avec succès les réservoirs de la puissante fusée SLS devant transporter l'équipage.

- Fenêtres de deux heures -

Il faudra toutefois plusieurs jours aux ingénieurs de la Nasa pour analyser les données issues de ce grand test et s'assurer que tout est en ordre, a prévenu Lori Glaze.

Des manoeuvres techniques sont également programmées ainsi qu'une dernière évaluation de tous les systèmes, prévue pour la fin de la semaine prochaine.

Ces étapes ainsi que les conditions météorologiques pourraient donc encore faire évoluer la date programmée du vol.

Ce dernier, qui partira de Cap Canaveral en Floride, se tiendra très certainement en soirée, la Nasa disposant de cinq fenêtres possibles d'environ deux heures en mars, entre le 6 et 11, toutes après le coucher de soleil.

D'autres créneaux possibles sont envisagés en avril.

Cette mission qui a pris des années de retard en raison de diverses déconvenues techniques, surviendra dans un contexte de compétition spatiale entre les Etats-Unis et la Chine, les deux puissances rivales ambitionnant toutes les deux d'envoyer des hommes sur la Lune et d'y établir une base dans les prochaines années.