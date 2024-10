HF Company : perte d’exploitation, mais résultat net positif

(AOF) - Le résultat net part du groupe de HF Company est positif à hauteur de 621000 euros au premier semestre contre une perte de 691000 euros, un an auparavant. La perte d’exploitation est ressortie à 1,056 million d’euros contre une perte de 1 million d’euros au premier semestre 2023. Le chiffre d'affaires de l’intégrateur de solutions et services technologiques dans l’univers digital et réseaux a chuté de 16,6% à 1,787 million d’euros.

Au 30 juin 2024, le bilan du Groupe HF Company fait ressortir une trésorerie nette de 21,8 millions d'euros, soit 87% du total du bilan. Les capitaux propres s'élèvent à 21,4 millions d'euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS