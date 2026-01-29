 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Hexaom appelle à inclure la maison individuelle dans le dispositif "Jeanbrun"
information fournie par Zonebourse 29/01/2026 à 09:48

Hexaom a accueilli favorablement le plan de relance du logement présenté par le gouvernement le 23 janvier, qu'il juge révélateur d'un réveil politique sur les enjeux du secteur. Le groupe salue l'ambition affichée en matière de construction ainsi que la mise en place du nouveau dispositif fiscal dit "Jeanbrun", tout en regrettant l'exclusion de la maison individuelle de ce mécanisme.

Présenté comme un levier central du plan de relance, le dispositif Jeanbrun vise à soutenir l'investissement locatif en permettant aux bailleurs privés de déduire de leurs revenus fonciers une partie du prix d'achat d'un logement collectif, neuf ou ancien avec travaux. Le gouvernement ambitionne ainsi la construction de 2 millions de logements d'ici 2030, soit environ 400 000 unités par an.

Hexaom estime toutefois que l'atteinte de cet objectif, qualifié de "colossal" par le Premier ministre, nécessite l'activation de l'ensemble des leviers disponibles. Le groupe souligne que la maison individuelle, segment le plus plébiscité par les Français et l'un des plus rapides à mettre en oeuvre, constitue un élément clé pour accroître l'offre de logements.

"La maison individuelle est le segment le plus dynamique et le plus agile du marché de la construction, et celui qui correspond le mieux aux aspirations des Français", a déclaré Loic Vandromme, directeur général de Hexaom, appelant à une intégration rapide de ce type d'habitat au dispositif Jeanbrun afin de maximiser son efficacité et de répondre à la crise de l'offre locative.

Valeurs associées

HEXAOM
36,300 EUR Euronext Paris +1,97%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank