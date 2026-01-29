Hexaom appelle à inclure la maison individuelle dans le dispositif "Jeanbrun"
information fournie par Zonebourse 29/01/2026 à 09:48
Présenté comme un levier central du plan de relance, le dispositif Jeanbrun vise à soutenir l'investissement locatif en permettant aux bailleurs privés de déduire de leurs revenus fonciers une partie du prix d'achat d'un logement collectif, neuf ou ancien avec travaux. Le gouvernement ambitionne ainsi la construction de 2 millions de logements d'ici 2030, soit environ 400 000 unités par an.
Hexaom estime toutefois que l'atteinte de cet objectif, qualifié de "colossal" par le Premier ministre, nécessite l'activation de l'ensemble des leviers disponibles. Le groupe souligne que la maison individuelle, segment le plus plébiscité par les Français et l'un des plus rapides à mettre en oeuvre, constitue un élément clé pour accroître l'offre de logements.
"La maison individuelle est le segment le plus dynamique et le plus agile du marché de la construction, et celui qui correspond le mieux aux aspirations des Français", a déclaré Loic Vandromme, directeur général de Hexaom, appelant à une intégration rapide de ce type d'habitat au dispositif Jeanbrun afin de maximiser son efficacité et de répondre à la crise de l'offre locative.
Valeurs associées
|36,300 EUR
|Euronext Paris
|+1,97%
