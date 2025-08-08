Hexaom: Amiral Gestion passe sous les 5% du capital information fournie par Cercle Finance • 08/08/2025 à 11:55









(Zonebourse.com) - Amiral Gestion, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 30 avril, le seuil de 5% des droits de vote de Hexaom, puis le 5 août, celui de 5% du capital de ce constructeur de maisons.



Ces franchissements résultent d'une augmentation du nombre total de droits de vote, puis d'une cession d'actions sur le marché. La société de gestion a précisé détenir, à ce jour, 4,80% du capital et 3,11% des droits de vote de Hexaom.





Valeurs associées HEXAOM 31,5000 EUR Euronext Paris 0,00%