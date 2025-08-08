Hexaom: Amiral Gestion passe sous les 5% du capital
information fournie par Cercle Finance 08/08/2025 à 11:55
Ces franchissements résultent d'une augmentation du nombre total de droits de vote, puis d'une cession d'actions sur le marché. La société de gestion a précisé détenir, à ce jour, 4,80% du capital et 3,11% des droits de vote de Hexaom.
Valeurs associées
|31,5000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
