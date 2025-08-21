 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 952,50
-0,47%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Hewlett Packard gagne du terrain après que Morgan Stanley l'a relevé à "surpondérer"
information fournie par Reuters 21/08/2025 à 17:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 août - ** Les actions de Hewlett Packard Enterprise

HPE.N ont augmenté de 3,3 % à 21,73 $ jeudi après que Morgan Stanley a relevé le fabricant de serveurs d'intelligence artificielle de "surpondérer" à "pondération égale"

** La société de courtage augmente le PT de 6 $ à 28 $, ce qui implique une hausse de 33 % par rapport à la dernière clôture de l'action ** Le marché continue de sous-estimer la capacité bénéficiaire totale de HPE, y compris l'acquisition de Juniper Networks , a écrit l'équipe d'analystes de Morgan Stanley dirigée par Erik Woodring dans une note

** Woodring voit un "chemin clair" vers l'expansion des multiples de valorisation après Juniper, soulignant que les principaux concurrents de la mise en réseau se négocient à 16x P/E contre HPE actuellement à ~10x malgré 40-50 % des bénéfices attendus de son activité de mise en réseau combinée

** Sur les 20 analystes couvrant HPE, la répartition des recommandations est de 11 "achat fort" ou "achat" et 9 "maintien" et le PT médian est de 24 $, selon les données de LSEG

** Avec ce mouvement sur la séance, les actions sont en hausse de ~2 % depuis le début de l'année, contre une progression de ~12 % pour le secteur technologique de l'indice S&P 500 .SPLRCT

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

HP ENTERPRISE
21,725 USD NYSE +3,23%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 21/08/2025 à 17:46:37.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

