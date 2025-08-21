Hewlett Packard gagne du terrain après que Morgan Stanley l'a relevé à "surpondérer"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 août - ** Les actions de Hewlett Packard Enterprise

HPE.N ont augmenté de 3,3 % à 21,73 $ jeudi après que Morgan Stanley a relevé le fabricant de serveurs d'intelligence artificielle de "surpondérer" à "pondération égale"

** La société de courtage augmente le PT de 6 $ à 28 $, ce qui implique une hausse de 33 % par rapport à la dernière clôture de l'action ** Le marché continue de sous-estimer la capacité bénéficiaire totale de HPE, y compris l'acquisition de Juniper Networks , a écrit l'équipe d'analystes de Morgan Stanley dirigée par Erik Woodring dans une note

** Woodring voit un "chemin clair" vers l'expansion des multiples de valorisation après Juniper, soulignant que les principaux concurrents de la mise en réseau se négocient à 16x P/E contre HPE actuellement à ~10x malgré 40-50 % des bénéfices attendus de son activité de mise en réseau combinée

** Sur les 20 analystes couvrant HPE, la répartition des recommandations est de 11 "achat fort" ou "achat" et 9 "maintien" et le PT médian est de 24 $, selon les données de LSEG

** Avec ce mouvement sur la séance, les actions sont en hausse de ~2 % depuis le début de l'année, contre une progression de ~12 % pour le secteur technologique de l'indice S&P 500 .SPLRCT