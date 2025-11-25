 Aller au contenu principal
Hewlett Packard Enterprise remporte un contrat d'informatique dématérialisée de 931 millions de dollars auprès du ministère américain de la défense
information fournie par Reuters 25/11/2025 à 16:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte aux paragraphes 3 et 5)

Le fabricant de serveurs d'intelligence artificielle Hewlett Packard Enterprise HPE.N a déclaré mardi avoir remporté un contrat de 931 millions de dollars auprès d'une agence de soutien au combat du ministère américain de la Défense pour la fourniture de services de cloud pour ses centres de données.

Le président américain Donald Trump a ordonné au ministère de se rebaptiser "ministère de la Guerre", un changement qui nécessitera une action du Congrès.

Le contrat passé avec HPE, qui vise à créer un environnement cloud pour améliorer les résultats des "combattants", souligne la confiance du gouvernement fédéral dans les capacités cloud de l'entreprise, alors que le gouvernement accélère ses efforts pour moderniser l'infrastructure, en investissant des milliards dans l'IA et en signant des contrats avec des acteurs industriels de premier plan.

Le géant du commerce électronique Amazon.com AMZN.O a déclaré lundi qu'il investirait jusqu'à 50 milliards de dollars pour développer les capacités d'IA et de supercalcul pour les clients gouvernementaux américains d'Amazon Web Services.

Le cloud de HPE permettra à l'Agence des systèmes d'information de la défense d'accélérer les communications et le déploiement d'applications, ainsi que de bénéficier d'une IA et d'une analyse de données améliorées, a déclaré l'entreprise.

