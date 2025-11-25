Hewlett Packard Enterprise remporte un contrat d'informatique dématérialisée de 931 millions de dollars auprès des États-Unis

(Correction de la valeur du contrat dans le titre et le texte: 931 millions de dollars au lieu de 913 millions de dollars)

Le fabricant de serveurs d'intelligence artificielle Hewlett Packard Enterprise HPE.N a déclaré mardi qu'il avait remporté un contrat de 931 millions de dollars auprès d'une agence de soutien du ministère américain de la Guerre pour la fourniture de services en nuage pour ses centres de données.