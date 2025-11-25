 Aller au contenu principal
Hewlett Packard Enterprise remporte un contrat d'informatique dématérialisée de 931 millions de dollars auprès des États-Unis
25/11/2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction de la valeur du contrat dans le titre et le texte: 931 millions de dollars au lieu de 913 millions de dollars)

Le fabricant de serveurs d'intelligence artificielle Hewlett Packard Enterprise HPE.N a déclaré mardi qu'il avait remporté un contrat de 931 millions de dollars auprès d'une agence de soutien du ministère américain de la Guerre pour la fourniture de services en nuage pour ses centres de données.

HP ENTERPRISE
21,085 USD NYSE 0,00%
