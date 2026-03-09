Hewlett Packard Enterprise prévoit un chiffre d'affaires supérieur aux estimations grâce à l'essor de l'IA

Hewlett Packard Enterprise HPE.N a prévu un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street lundi, pariant sur une demande croissante pour ses serveurs alimentés par l'intelligence artificielle et équipés de puces Nvidia.

Les actions de la société ont augmenté de 3,2 % dans les échanges prolongés.

Les grandes entreprises technologiques comme Alphabet

GOOGL.O , Microsoft MSFT.O , Amazon AMZN.O et Meta META.O devraient dépenser au moins 630 milliards de dollars pour construire des infrastructures d'intelligence artificielle cette année, ce qui stimulerait la demande de serveurs et d'équipements de centres de données auprès de fournisseurs tels que Dell DELL.N , HPE et Super Micro Computer SMCI.O .

"La demande pour nos produits et solutions a été forte, avec des commandes en augmentation à deux chiffres d'une année sur l'autre dans tous les segments", a déclaré Antonio Neri, directeur général de HPE, dans un communiqué.

La société prévoit un chiffre d'affaires trimestriel compris entre 9,6 et 10,0 milliards de dollars, ce qui est supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 9,58 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires du premier trimestre a augmenté d'environ 18 % pour atteindre 9,30 milliards de dollars, ce qui est inférieur aux estimations de 9,33 milliards de dollars.

Le bénéfice ajusté par action de 65 cents a dépassé les estimations de 59 cents.

Les réglementations commerciales américaines et la hausse des coûts des puces mémoire due à la mise en place d'une infrastructure d'intelligence artificielle ont contraint les entreprises à augmenter leurs prix pour tenter de compenser les pressions exercées par les coûts.

Presque tous les serveurs sont équipés de puces mémoire qui contiennent des données et des instructions, permettant aux processeurs de fonctionner à grande vitesse, ce qui est primordial pour les applications d'IA.

HPE a relevé ses prévisions de BPA ajusté pour l'exercice 2026 à 2,30 à 2,50 dollars, contre des prévisions antérieures de 2,25 à 2,45 dollars.