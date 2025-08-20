Hertz s'associe à Amazon Autos pour vendre des véhicules d'occasion en ligne

(Actualisation des actions aux paragraphes 1 et 2)

Hertz Global Holdings HTZ.O a déclaré mercredi que son unité de vente de voitures était en partenariat avec la plateforme de vente automobile d'Amazon.com AMZN.O , Amazon Autos, pour vendre des véhicules d'occasion, ce qui a fait grimper les actions de la société de location de voitures de 7 %dans les premiers échanges.

Les actions des détaillants de véhicules d'occasion ont chuté, Avis Budget Group CAR.O perdant 6 %, Carvana CVNA.N perdant 4,2 % et CarMax KMX.N perdant 1,4 %.

La collaboration s'appuie sur la récente expansion d'Amazon Autos dans la vente de véhicules d'occasion, a déclaré Hertz.

Amazon a lancé Amazon Autos l'année dernière afin d'étendre les services de la plateforme de vente en ligne aux véhicules d'occasion et aux véhicules d'occasion certifiés, avec des concessionnaires participants dans plus de 130 villes américaines.

Hertz et Amazon commenceront à offrir leur service dans un rayon de 75 miles autour de Dallas, Houston, Los Angeles et Seattle, et prévoient de l'étendre aux 45 points de vente de Hertz Car Sales à travers les États-Unis.

Hertz Global, dont le siège se trouve à Estero, en Floride, exerce son activité de location de voitures par l'intermédiaire de ses marques Dollar, Thrifty et Firefly dans 160 pays, et exploite également une entreprise d'autopartage en Europe.

Sa marque Hertz Car Sales propose des voitures d'occasion à la vente en ligne et dans des points de vente aux États-Unis.

Hertz a subi la pression d'une demande de location en dents de scie, ce qui l'a obligé à se débarrasser d'une grande partie de sa flotte de véhicules électriques au profit de voitures à essence au cours des dernières années.

L'entreprise a également fait l'objet d'un examen minutieux en ce qui concerne ses capteurs alimentés par l'IA - utilisés pour vérifier si les véhicules restitués sont endommagés - qui, selon certains clients, se sont souvent révélés inopérants.

Le milliardaire des fonds spéculatifs Bill Ackman a augmenté sa participation dans Hertz plus tôt cette année à près de 20 % par le biais de sa société de gestion d'investissement Pershing Square, exprimant sa confiance dans les efforts de la direction pour réduire les coûts afin d'améliorer les marges bénéficiaires au cours des prochaines années malgré les pressions tarifaires continues.