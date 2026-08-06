Hertz rebondit au deuxième trimestre : son chiffre d'affaires et son résultat opérationnel dépassent les attentes

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6 août - ** L'action de la société de location de voitures Hertz Global ( HTZ.O ) a progressé de 10,3 % pour atteindre 1,72 dollar jeudi, après la publication de chiffres d'affaires trimestriels et d'un bénéfice récurrent supérieurs aux attentes

** L'action HTZ avait atteint un plus bas intrajournalier record de 1,45 dollar mercredi et avait perdu 70 % depuis le début de l'année à la clôture du marché

** HTZ, dont le siège se trouve à Estero, en Floride, a annoncé tôt jeudi une croissance de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre de 10 % en glissement annuel, à 2,4 milliards de dollars, dépassant ainsi les prévisions consensuelles de 2,28 milliards de dollars, selon les données de LSEG ** Son Ebitda ajusté de 81 millions de dollars pour le trimestre s'est situé au-dessus de la fourchette haute des prévisions révisées et des 60 millions de dollars environ estimés par les analystes, la société invoquant une tarification solide et une efficacité opérationnelle améliorée ** Le 24 juin, l’action HTZ a chuté de 41 % après que la société a déclaré qu’un ralentissement inattendu sur le marché des voitures d’occasion l’avait conduite à enregistrer des pertes sur les ventes de véhicules en mai, contre des gains en avril, et qu’elle prévoyait un Ebitda ajusté compris entre 50 et 80 millions de dollars

** Sur les 9 analystes couvrant HTZ, 6 attribuent à l’action la recommandation "conserver" et 3 la recommandation "vendre"; le cours-cible médian s’établit à 2,33 dollars, en baisse par rapport aux 4,25 dollars d’il y a un mois et aux 5 dollars du 6 juin, selon les données de LSEG