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Hertz prévoit une baisse record suite à l'émission d'obligations échangeables et émet un avertissement sur son Ebitda
information fournie par Reuters 24/06/2026 à 16:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour à l'ouverture du marché, avec l'évolution du cours de l'action Avis)

24 juin - ** Les actions de la société de location de voitures Hertz Global HTZ.O ont chuté de 27,6 % mercredi, à 3,66 dollars, alors que la société cherche à lever des fonds et met en garde sur son résultat opérationnel du trimestre en cours

** L'action HTZ est en passe d'enregistrer sa plus forte baisse quotidienne en pourcentage jamais observée et a atteint son plus bas niveau depuis plus d'un an ** HTZ, dont le siège se trouve à Estero, en Floride, a annoncé mercredi matin une émission privée de 300 millions de dollars de titres PIK échangeables à échéance 2030; une partie des intérêts sera payée en espèces et sous forme de PIK ("paiement en nature") intérêts

** Le mécanisme PIK offre une flexibilité financière à l’entreprise en lui permettant de différer le paiement des intérêts en espèces, mais peut alourdir le solde de sa dette

** HTZ a l’intention d’utiliser le produit net de l’émission de ces obligations à des fins générales de l’entreprise, notamment pour le remboursement de la dette ** Par ailleurs, HTZ a lancé une offre publique distincte portant sur 100 millions de dollars d’actions, avec JP Morgan et Barclays comme chefs de file

** HTZ ne percevra aucun produit de l’émission d’actions. Elle prêtera les actions à JP Morgan afin de faciliter les opérations de couverture des investisseurs détenant les obligations échangeables ** Parallèlement à ces émissions, HTZ a indiqué dans un communiqué un ralentissement inattendu du marché des voitures d’occasion l’a conduit à enregistrer des pertes sur les ventes de véhicules en mai, contre des gains en avril, et table désormais sur un Ebitda ajusté compris entre 50 et 80 millions de dollars, proche de la fourchette basse de ses prévisions pour le deuxième trimestre

** Les actions de son concurrent Avis Budget Group CAR.O ont chuté de 7 % au cours de la séance

** L'action HTZ a perdu 50 % au cours des 12 derniers mois

** Six analystes recommandent de "conserver" le titre, tandis que les trois autres conseillent de "vendre"; le cours cible médian s'établit à 5 dollars, selon les données de LSEG

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 24/06/2026 à 16:19:05.

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