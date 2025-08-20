Hertz et Amazon Autos s'associent pour vendre des véhicules d'occasion en ligne

La société de location de voitures Hertz Global Holdings HTZ.O a déclaré mercredi que son unité de vente de voitures s'associait à la plateforme de vente automobile d'Amazon AMZN.O , Amazon Autos, pour vendre des véhicules d'occasion en ligne.