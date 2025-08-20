 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Hertz et Amazon Autos s'associent pour vendre des véhicules d'occasion en ligne
information fournie par Reuters 20/08/2025 à 14:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de location de voitures Hertz Global Holdings HTZ.O a déclaré mercredi que son unité de vente de voitures s'associait à la plateforme de vente automobile d'Amazon AMZN.O , Amazon Autos, pour vendre des véhicules d'occasion en ligne.

Valeurs associées

AMAZON.COM
228,0100 USD NASDAQ 0,00%
HERTZ GLOBAL
5,2000 USD NASDAQ 0,00%
