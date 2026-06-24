Hertz en perte de vitesse suite à son émission d'obligations échangeables ; alerte sur l'Ebitda du deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 juin - ** Les actions de la société de location de voitures Hertz Global HTZ.O ont chuté de 22 % mercredi avant l'ouverture de la Bourse, à 3,95 dollars, alors que l'entreprise cherche à lever des fonds et met en garde quant à son résultat opérationnel pour le trimestre en cours ** HTZ, dont le siège se trouve à Estero, en Floride, annonce une émission privée de 300 millions de dollars de titres PIK échangeables à échéance 2030; une partie des intérêts sera versée en espèces et une autre sous forme d'intérêts PIK ("paiement en nature")

** Le mécanisme PIK offre une flexibilité financière à l’entreprise en lui permettant de différer le paiement des intérêts en espèces, mais peut alourdir le solde de sa dette

** HTZ a l’intention d’utiliser le produit net de l’émission de ces obligations à des fins générales de l’entreprise, notamment pour le remboursement de la dette ** Par ailleurs, HTZ lance une offre publique distincte portant sur 100 millions de dollars d’actions, avec JP Morgan et Barclays comme chefs de file

** HTZ ne percevra aucun produit de l’émission d’actions. Elle prêtera les actions à JP Morgan afin de faciliter les opérations de couverture des investisseurs détenant les obligations échangeables ** Parallèlement à ces émissions, HTZ a indiqué dans un communiqué un ralentissement inattendu du marché des voitures d’occasion l’a conduite à enregistrer des pertes sur les ventes de véhicules en mai, contre des gains en avril, et table désormais sur un Ebitda ajusté compris entre 50 et 80 millions de dollars, proche de la fourchette basse de ses prévisions précédentes pour le deuxième trimestre

** À la clôture de mardi, l’action HTZ affichait une baisse de 1,6 % depuis le début de l’année et de 21 % sur les 12 derniers mois

** Six analystes recommandent de "conserver" le titre, tandis que les trois autres conseillent de "vendre"; l’objectif de cours médian s’établit à 5 dollars, selon les données de LSEG