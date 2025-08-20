 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 998,26
+0,24%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Hertz en hausse après l'annonce d'un partenariat avec Amazon pour la vente en ligne de véhicules d'occasion
information fournie par Reuters 20/08/2025 à 13:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 août - ** Les actions de la société de location de voitures Hertz Global Holdings HTZ.O augmentent de 10 % à 5,72 $ avant le marché ** Hertz va commencer à vendre des véhicules d'occasion sur Amazon Autos afin de renforcer ses activités de vente au détail et de dégager davantage de bénéfices, rapporte CNBC

** Les actions de ses pairs chutent; Avis Budget Group

CAR.O en baisse de 4,6 %, Carmax KMX.N en baisse de 4 % et Carvana CVNA.N en baisse de 3,8 %

** À la dernière clôture, les actions de Hertz avaient augmenté de 42 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 24 % pour l'indice S&P 500 Automotive Retail .SPLRCAUTR depuis le début de l'année

Valeurs associées

AVIS BUDGET GROU
156,6200 USD NASDAQ -1,35%
CARMAX
59,380 USD NYSE +1,64%
CARVANA-A
344,300 USD NYSE -4,21%
HERTZ GLOBAL
5,2000 USD NASDAQ -0,38%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

