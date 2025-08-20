Hertz en hausse après l'annonce d'un partenariat avec Amazon pour la vente en ligne de véhicules d'occasion

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 août - ** Les actions de la société de location de voitures Hertz Global Holdings HTZ.O augmentent de 10 % à 5,72 $ avant le marché ** Hertz va commencer à vendre des véhicules d'occasion sur Amazon Autos afin de renforcer ses activités de vente au détail et de dégager davantage de bénéfices, rapporte CNBC

** Les actions de ses pairs chutent; Avis Budget Group

CAR.O en baisse de 4,6 %, Carmax KMX.N en baisse de 4 % et Carvana CVNA.N en baisse de 3,8 %

** À la dernière clôture, les actions de Hertz avaient augmenté de 42 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 24 % pour l'indice S&P 500 Automotive Retail .SPLRCAUTR depuis le début de l'année