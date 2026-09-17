Hershey remporte le procès concernant les citrouilles d'Halloween « Reese's » dont les sculptures n'étaient pas « sympas »

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par Jonathan Stempel

La société Hershey HSY.N a obtenu le rejet d'une action en justice qui lui reprochait d'avoir déçu les consommateurs parce que ses citrouilles Reese's sur le thème d'Halloween ne présentaient pas les motifs décoratifs sculptés figurant sur l'emballage.

La juge fédérale Melissa Damian, à Miami, a estimé que les deux résidents de Floride à l’origine de ce recours collectif n’avaient pas la qualité pour agir afin de prétendre avoir payé un prix excessif après avoir découvert que leurs citrouilles au beurre de cacahuète et au chocolat n’avaient pas de visage.

Les plaignants, Nathan Vidal et Eduardo Granados, ont déclaré avoir acheté ces bonbons Reese’s pour leur aspect « original », à savoir leurs « motifs sculptés, cool et magnifiques », notamment les yeux et les bouches.

« En admettant que les allégations des plaignants soient vraies, il est clair que leur seul préjudice réside dans leur déception subjective », a écrit Mme Damian. « Les plaignants n’allèguent pas que les citrouilles au beurre de cacahuète Reese’s de Hershey’s qu’ils ont achetées étaient défectueuses ou sans valeur, ni qu’elles avaient perdu toute valeur économique en raison de l’absence de ces motifs décoratifs sculptés. »

La juge a également déclaré que Vidal et Granados ne pouvaient pas prouver qu’ils avaient payé jusqu’à 25 % de trop en citant les prix des Reese’s chez Target, chez Walmart et dans la boutique en ligne de Hershey’s, car ils avaient acheté leurs bonbons dans un supermarché Publix.

Damian avait déjà rejeté une version antérieure de la plainte en septembre dernier.

James Kelly, l’avocat des plaignants, a déclaré que ses clients étaient déçus et qu’ils comptaient faire appel.

« Les consommateurs de Floride méritent d’en avoir pour leur argent, et il est inquiétant de les voir privés de protection », a-t-il déclaré.

Hershey a refusé de commenter, affirmant ne pas s'exprimer sur les litiges en cours.

Dans un mémoire déposé auprès du tribunal pour demander le rejet de la plainte, Hershey a indiqué que son emballage comportait une mention précisant que les sculptures représentées constituaient une « suggestion de décoration ».

L’entreprise, dont le siège se trouve à Hershey, en Pennsylvanie, a également fait valoir que des consommateurs objectivement raisonnables ne croiraient pas que ces sculptures garantissaient le contenu du produit, et que les plaignants « avaient obtenu ce pour quoi ils avaient payé: de délicieux bonbons ».

Le mois dernier, Hershey a lancé plus de 20 produits sur le thème d’Halloween, dont les citrouilles Reese’s, à l’occasion de la fête du 31 octobre.