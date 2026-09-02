Hershey nomme Dave Hulays, un cadre de l'entreprise, au poste de directeur financier

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Hershey HSY.N a nommé mercredi Dave Hulays, cadre de l'entreprise et vétéran du secteur, au poste de directeur financier. Le fabricant des chocolats Reese's doit en effet faire face à un contexte macroéconomique difficile, tout en bénéficiant d'une demande soutenue et d'une hausse des prix.

M. Hulays, qui a rejoint Hershey en 2012, succède à Steve Voskuil avec effet immédiat.

Voici quelques détails:

* Âgé de 54 ans, M. Hulays a rejoint Hershey en tant que vice-président des finances pour le Canada et a depuis assumé des responsabilités financières plus étendues au sein de l'entreprise, notamment aux États-Unis et à l'international.

* Avant de rejoindre Hershey, M. Hulays a passé près de 15 ans chez Procter & Gamble PG.N , où il a occupé divers postes dans les domaines commercial, de la chaîne d’approvisionnement et du développement commercial international.

* La société a indiqué que le directeur financier sortant, M. Voskuil, qui a dirigé la direction financière de Hershey ces sept dernières années, occupera désormais le poste de vice-président senior chargé des projets stratégiques, où il se concentrera sur les initiatives destinées au directeur général et au conseil d’administration. M. Voskuil a également annoncé son intention de prendre sa retraite début 2027.

* Hershey, qui a dépassé en juillet les estimations de chiffre d’affaires et ses bénéfices du deuxième trimestre , a ajouté à sa gamme d’Halloween davantage de snacks salés , tels que du pop-corn, des bouchées au fromage et des bretzels, afin d’attirer les consommateurs soucieux de leur santé.