Hershey en hausse après que Piper Sandler a relevé sa note à "surpondérer"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 janvier -

** Les actions du chocolatier Hershey HSY.N augmentent de 1,3 % à 181,59 $ dans les échanges de pré-marché

** Piper Sandler relève la note de l'action de "neutre" à "surpondérer"

** La société de courtage estime que la baisse des coûts du cacao et la suppression des droits de douane donnent à l'entreprise une plus grande marge de manœuvre pour investir dans la croissance tout en augmentant les bénéfices plus rapidement que d'habitude

** Alors que les coûts du cacao restent volatiles et incertains, et qu'il est difficile de connaître les sources d'approvisionnement de HSY, l'entreprise a indiqué que les coûts de 2026 ne devraient plus être inflationnistes - Piper Sandler

** La maison de courtage augmente le PT à 213 $ à partir de 193 $, soit une hausse de 17,19 % par rapport à la dernière clôture du titre à 179,28 $

** 7 courtiers sur 25 évaluent le titre à "acheter" ou plus, 17 à "conserver" et 1 à "vendre"; leur prévision médiane est de 193,5 $ - données compilées par LSEG

** Les actions de l'entreprise ont augmenté de 7,52% en 2025