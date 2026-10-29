Hershey en baisse après que la société a mis en garde contre les pressions sur les dépenses des consommateurs à l'approche d'Halloween

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
29 octobre - ** L'action du fabricant de chocolat Hershey
HSY.N recule d'environ 2 % à 161,13 dollars en pré-ouverture
** La société s'attend à ce que la participation à Halloween soit comparable à celle de 2025; son directeur général prévient que les pressions financières pesant sur les consommateurs pourraient influencer leurs décisions d'achat finales
** La société abaisse son objectif de croissance organique annuelle du chiffre d'affaires net à environ 3 %, mais relève ses prévisions de bénéfice annuel après avoir bénéficié d'une hausse de ses résultats grâce aux remboursements de droits de douane au troisième trimestre
** Le chiffre d’affaires net du troisième trimestre s’élève à 3,28 milliards de dollars, contre des estimations de 3,25 milliards de dollars – données compilées par LSEG
** Le BPA ajusté s'établit à 2,64 dollars, contre des estimations de 2,11 dollars
** Depuis le dernier cours de clôture, l'action HSY a perdu environ 10 % depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer