Hershey dépasse les prévisions trimestrielles, la hausse des prix et la demande de snacks salés compensant l'impact des coûts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeudi, Hershey HSY.N a dépassé les prévisions de Wall Street en matière de chiffre d'affaires et de bénéfices trimestriels, la hausse des prix et de la demande pour ses chocolats et ses snacks ayant contribué à compenser l'augmentation des coûts des matières premières.

À l'instar d'autres fabricants de snacks, Hershey a investi dans le marketing et l'innovation produit en mettant l'accent sur des ingrédients plus sains afin de séduire les consommateurs soucieux de leur santé, dans un contexte marqué par la campagne « Make America Healthy Again » menée par l'administration américaine et l'adoption croissante de médicaments coupe-faim à base de GLP-1.

Les résultats de Hershey pour le trimestre clos le 29 mars semblent refléter l'impact de cette évolution. Les volumes organiques dans le segment des snacks salés en Amérique du Nord ont augmenté de 5 %.

L'année dernière, la société a racheté la marque LesserEvil, connue pour son pop-corn et ses snacks sans huiles de graines, ce qui a stimulé la croissance de son segment des snacks salés en Amérique du Nord d'environ 20 points de pourcentage pour le trimestre considéré.

Cependant, les volumes du segment des confiseries de Hershey en Amérique du Nord ont enregistré une baisse de 4 %. Le prix organique global a augmenté de 10 %, après une hausse de 6 % au cours de la période de trois mois précédente.

Les consommateurs des ménages à faibles revenus ont soigneusement évalué leur budget, car la hausse des coûts du carburant et l'incertitude liée à la guerre en Iran pèsent sur les dépenses.

À l'instar d'autres fabricants de chocolat, Hershey a également augmenté les prix de ses produits de confiserie au cours des dernières années afin de compenser la flambée des coûts du cacao. Bien que les prix du cacao aient reculé par rapport à leur pic de 2025 , le conflit au Moyen-Orient a suscité des inquiétudes quant à de nouvelles hausses, les agriculteurs des principaux pays producteurs de cacao ayant du mal à s'approvisionner en engrais.

Au premier trimestre, la marge brute ajustée globale de Hershey a reculé de 80 points de base par rapport à l'année précédente, pénalisée par la hausse des coûts des matières premières et des droits de douane.

La société mère de Reese's a néanmoins réitéré ses objectifs annuels, à savoir une croissance du chiffre d'affaires net de 4 % à 5 % et une augmentation du bénéfice par action ajusté de 30 % à 35 %, les hausses de prix ayant permis de préserver les marges.

Ces prévisions intègrent des hypothèses prudentes concernant les vents contraires macroéconomiques, tels que les modifications du programme de bons alimentaires, l'adoption croissante de collations plus saines et les difficultés financières des consommateurs résultant du conflit au Moyen-Orient, a déclaré le directeur général Steve Voskuil.

La société a annoncé un chiffre d'affaires trimestriel de 3,10 milliards de dollars, contre des estimations de 3,03 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Son bénéfice par action ajusté s'est établi à 2,35 dollars, dépassant les estimations de 2,04 dollars.

Par ailleurs, son concurrent Mondelez International

MDLZ.O , fabricant du Toblerone, a également dépassé les estimations trimestrielles en début de semaine, grâce à une hausse des prix.