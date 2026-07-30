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Hershey dépasse les prévisions trimestrielles grâce à la hausse des prix et à la demande de snacks
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 13:50
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les prix ont bondi de 12 % au deuxième trimestre, compensant ainsi la baisse de 8 % des volumes

* Les prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel ont été révisées à 4,5 % à 5,0 %

* Les consommateurs américains restent soucieux du rapport qualité-prix et sélectifs dans leurs dépenses, selon le directeur général

(Ajout de détails aux paragraphes 3, 7 et 8, commentaire du directeur général au paragraphe 6, ajout d'un graphique)

Hershey HSY.N a dépassé jeudi les attentes de Wall Street en matière de chiffre d’affaires et de bénéfices pour le deuxième trimestre, la hausse des prix et la demande soutenue pour ses chocolats Reese’s et ses bretzels Dot’s ayant contribué à compenser un climat de prudence en matière de dépenses.

Hershey a passé l’année dernière à augmenter ses prix pour faire face à la hausse des coûts du cacao, ce qui a conduit les investisseurs à suivre de près la résilience de la demande pour ses produits chocolatés.

Ces résultats supérieurs aux prévisions s’expliquent en grande partie par une hausse de 12 % des prix au cours du trimestre, qui a compensé une baisse de 8 % des volumes globaux, les consommateurs restant soucieux du rapport qualité-prix.

Les ventes de la division « Confiserie Amérique du Nord », principale activité de l'entreprise, ont progressé de 4,2 % en glissement annuel au cours du trimestre considéré, tandis que celles de la division « Snacks salés Amérique du Nord » ont augmenté de 22,9 %. Ces résultats font suite à un trimestre meilleur que prévu annoncé en début de semaine par Mondelez MDLZ.O , concurrent et société mère de Cadbury.

"Le moral des consommateurs américains reste en berne, et les acheteurs continuent de privilégier le rapport qualité-prix et de se montrer sélectifs dans leurs dépenses", a déclaré le directeur général Kirk Tanner dans un communiqué préparé à l’avance.

Hershey a relevé la fourchette haute de ses prévisions annuelles de chiffre d’affaires et de bénéfices et table désormais sur une croissance de son chiffre d’affaires net comprise entre 4,5 % et 5,0 % cette année, ce qui correspond globalement aux attentes des analystes. La société prévoit un bénéfice par action ajusté compris entre 8,36 et 8,52 dollars, contre une estimation des analystes de 8,48 dollars par action.

La société avait précédemment indiqué que les lancements de produits innovants prévus à l’automne, les programmes saisonniers tels que "S’mores" et "Summer Sweets", ainsi que les événements marketing prévus pour le second semestre, contribueraient à une amélioration des performances.

Le chiffre d’affaires net a progressé de 6,6 % pour atteindre 2,79 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 28 juin, dépassant ainsi les estimations des analystes qui s’élevaient à 2,63 milliards de dollars, selon les données de LSEG. Le bénéfice ajusté s'est établi à 1,90 dollar par action, bien au-dessus des prévisions de 1,42 dollar par action.

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HERSHEY
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