Hermès : vers un retracement des 2.175E
information fournie par Zonebourse 11/11/2025 à 14:51

Hermès , véritable locomotive du CAC40 avec +3,5% se dirige vers un retracement des 2.175E.
C'est non seulement le niveau de la MM100 mais également un seuil de résistance testé -à chaque foi en intraday- le 28 août, les 18 et 23 septembre, puis les 9, 15 et 16 octobre.
L'objectif suivant serait 2.200E, forte résistance oblique moyen terme issu de précédents 'pics' à 2.600 puis 2.475E.

Valeurs associées

HERMES INTL
2 175,000 EUR Euronext Paris +4,27%
