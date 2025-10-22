 Aller au contenu principal
Hermès : vers un re-test imminent des 2.1005E
information fournie par Zonebourse 22/10/2025 à 10:30

Hermès subit un pullback assez impulsif sous les 2.268 et s'achemine vers un re-test imminent des 2.100E (MM50) et qui pourrait se poursuivre un direction des 2.039E, un 'gap' resté béant depuis le 14 octobre, puis revenir s'appuyer sur le palier des 2.025E

Valeurs associées

HERMES INTL
2 161,0000 EUR Euronext Paris -3,96%
