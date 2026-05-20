Hermès s'agrandit à Osaka, signe de sa confiance dans le marché japonais

Hermès a annoncé mercredi la réouverture de sa boutique rénovée et agrandie dans la ville japonaise d'Osaka, signe que la maison de luxe parisienne continue de parier sur ce pays, qui a affiché la deuxième plus forte croissance de son périmètre en 2025.

Le groupe, basé au 24 rue du Faubourg Saint-Honoré, précise que ce magasin, installé au sein du centre commercial Hilton Plaza East, s'étend désormais sur deux niveaux, où ses seize métiers sont présentés au milieu de motifs inspirés par la culture et la nature locales.

Réinventé par l'agence d'architecture parisienne RDAI, l'espace met à l'honneur au premier étage tout un éventail de carrés de soie, de produits de maroquinerie, de parfums et de vêtements masculins. Le lieu se prolonge ensuite vers les univers de la maison et de l'équitation, avant de mener aux collections de la bijouterie et de l'horlogerie.

Le Japon, où Hermès réalise 10% de son chiffre d'affaires, a vu les ventes du groupe grimper de 14,1% à taux de change constants, soit la meilleure performance géographique derrière le Moyen-Orient ( 14,9%).