Hermès s'agrandit à Chengdu, malgré la morosité du marché chinois

Hermès a annoncé mercredi la réouverture de son magasin rénové de Chengdu, dans la province chinoise du Sichuan, un point de vente que la maison de luxe française exploite depuis 2014 à Taikoo Li, un centre commercial à ciel ouvert.

Habillé de bois sombre, de métal mat et de céramique derrière de hautes baies vitrées, le nouveau bâtiment met en lumière l'architecture et les traditions culturelles de la région, notamment connue pour son thé, dans une approche contemporaine.

Sur deux étages, le groupe parisien y propose l'éventail de ses 16 métiers, allant de ses célèbres foulards en soie aux accessoires de mode, en passant par ses collections pour la maison ainsi que des articles de bijouterie et d'horlogerie.

Si la Chine, où Hermès compte une trentaine de boutiques, ne représente plus l'importante source de croissance qu'elle était ces dernières années, l'Asie-Pacifique hors Japon continue de générer plus de 42% du chiffre d'affaires du maroquinier.