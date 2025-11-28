 Aller au contenu principal
Hermès réouvre un magasin à Bangkok
information fournie par Zonebourse 28/11/2025 à 07:25

Hermès annonce la réouverture, jeudi, de son magasin du mall ICONSIAM à Bangkok, sur les rives du fleuve Chao Phraya. Inauguré en 2018, il s'agit de l'un des trois magasins du groupe de luxe français au sein de la capitale thaïlandaise.

'Agrandi, rénové et habillé d'une façade de verre, le magasin se pare des reflets mouvants d'une ville où se mêlent couleurs, culture et énergie', affirme-t-il, ajoutant qu'il 'offre un écrin lumineux à double hauteur à la diversité de ses seize métiers'.

'Imaginé par l'agence d'architecture parisienne RDAI, le magasin offre une circulation fluide, portée par des colonnes de rotin et des tapis sur mesure - réalisés localement - qui rappellent l'esprit du fleuve', ajoute Hermès.

Valeurs associées

HERMES INTL
2 113,000 EUR Euronext Paris -1,77%
