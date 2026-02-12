Hermès : renoue avec les 2.200E, surveiller les 2.235E
12/02/2026
Il convient de surveiller les 2.235E, c'est à dire la borne supérieure du canal de consolidation horizontal 2.030/2.230 (qui coïncide avec les MM100 et MM50) qui emprisonne le titre depuis le 1er août 2025, c'est à dire 6 mois et demi, ce qui devient très long et assez inhabituel (5% de volatilité, cela semble impossible sur une période aussi longue... sauf "camisole algorithmique" parfaitement ajustée).
En cas de franchissement de la MM100 et compte tenu de l'énergie accumulée au sein du corridor durant 27 semaines, Hermès devrait s'en aller tester directement les 2.600, l'ex-zénith du 12 mai 2025
Valeurs associées
|2 174,0000 EUR
|Euronext Paris
|+2,55%
