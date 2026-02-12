 Aller au contenu principal
Hermès : renoue avec les 2.200E, surveiller les 2.235E
information fournie par Zonebourse 12/02/2026 à 16:52

Hermès renoue avec les 2.200E, c'est un point positif, mais pas du tout décisif.
Il convient de surveiller les 2.235E, c'est à dire la borne supérieure du canal de consolidation horizontal 2.030/2.230 (qui coïncide avec les MM100 et MM50) qui emprisonne le titre depuis le 1er août 2025, c'est à dire 6 mois et demi, ce qui devient très long et assez inhabituel (5% de volatilité, cela semble impossible sur une période aussi longue... sauf "camisole algorithmique" parfaitement ajustée).

En cas de franchissement de la MM100 et compte tenu de l'énergie accumulée au sein du corridor durant 27 semaines, Hermès devrait s'en aller tester directement les 2.600, l'ex-zénith du 12 mai 2025

HERMES INTL
2 174,0000 EUR Euronext Paris +2,55%
