Hermès recule, HSBC exclut un redressement spectaculaire

(Zonebourse.com) - Hermès accuse l'une des plus fortes baisses du CAC 40 mardi à la Bourse de Paris à la suite de l'abaissement de la recommandation de HSBC, qui dit ne pas attendre d'accélération spectaculaire de la croissance du groupe français au cours du 2ème trimestre.

Peu avant 12h00, le titre de la maison de luxe parisienne perd 2,1% à 1 585,5 euros dans des volumes fournis, alors que le CAC recule de 0,7% au même moment.

Dans sa note, HSBC indique avoir ramené sa recommandation sur la valeur à "conserver" contre "acheter" avec un objectif de cours réduit à 1 870 euros contre 2 100 euros auparavant.

La banque d'affaires juge que la reprise attendue au deuxième trimestre sera trop marginale et freinée par des effets de change défavorables, en dépit d'une amélioration attendue dans la division maroquinerie.

Pour le deuxième trimestre, HSBC dit anticiper une croissance organique des ventes de 6,4%. Bien qu'en accélération par rapport aux 5,6% enregistrés au premier trimestre, cette progression reste jugée timide par l'établissement financier.

La maroquinerie, l'arbre qui cache la forêt ?

Si le redressement séquentiel de la maroquinerie devrait rassurer le marché sur les perspectives de cette division clé pour l'ensemble de l'exercice 2026, la tendance demeure moins favorable ailleurs, note HSBC, qui estime qu'en dehors de la maroquinerie, la croissance ne devrait pas s'améliorer, à de rares exceptions près comme le prêt-à-porter.

En conséquence, l'intermédiaire financier a réduit de 1% à 2% ses prévisions de bénéfice par action (BPA) pour la période 2026-2028 tout en abaissant ses hypothèses de croissance à moyen terme, ramenant le taux de croissance annuel moyen (CAGR) du chiffre d'affaires à 7,3%, contre 8% précédemment.

A court terme, HSBC souligne qu'en l'absence d'une amélioration macroéconomique globale susceptible de porter l'ensemble du secteur du luxe, le groupe de la rue du Faubourg Saint-Honoré manque de catalyseurs de nature à soutenir le cours de Bourse.

Hermès doit publier ses résultats semestriels le 29 juillet prochain.

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