 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Hermès recule, HSBC exclut un redressement spectaculaire
information fournie par AOF 23/06/2026 à 12:27

(Zonebourse.com) - Hermès accuse l'une des plus fortes baisses du CAC 40 mardi à la Bourse de Paris à la suite de l'abaissement de la recommandation de HSBC, qui dit ne pas attendre d'accélération spectaculaire de la croissance du groupe français au cours du 2ème trimestre.

Peu avant 12h00, le titre de la maison de luxe parisienne perd 2,1% à 1 585,5 euros dans des volumes fournis, alors que le CAC recule de 0,7% au même moment.

Dans sa note, HSBC indique avoir ramené sa recommandation sur la valeur à "conserver" contre "acheter" avec un objectif de cours réduit à 1 870 euros contre 2 100 euros auparavant.

La banque d'affaires juge que la reprise attendue au deuxième trimestre sera trop marginale et freinée par des effets de change défavorables, en dépit d'une amélioration attendue dans la division maroquinerie.

Pour le deuxième trimestre, HSBC dit anticiper une croissance organique des ventes de 6,4%. Bien qu'en accélération par rapport aux 5,6% enregistrés au premier trimestre, cette progression reste jugée timide par l'établissement financier.

La maroquinerie, l'arbre qui cache la forêt ?

Si le redressement séquentiel de la maroquinerie devrait rassurer le marché sur les perspectives de cette division clé pour l'ensemble de l'exercice 2026, la tendance demeure moins favorable ailleurs, note HSBC, qui estime qu'en dehors de la maroquinerie, la croissance ne devrait pas s'améliorer, à de rares exceptions près comme le prêt-à-porter.

En conséquence, l'intermédiaire financier a réduit de 1% à 2% ses prévisions de bénéfice par action (BPA) pour la période 2026-2028 tout en abaissant ses hypothèses de croissance à moyen terme, ramenant le taux de croissance annuel moyen (CAGR) du chiffre d'affaires à 7,3%, contre 8% précédemment.

A court terme, HSBC souligne qu'en l'absence d'une amélioration macroéconomique globale susceptible de porter l'ensemble du secteur du luxe, le groupe de la rue du Faubourg Saint-Honoré manque de catalyseurs de nature à soutenir le cours de Bourse.

Hermès doit publier ses résultats semestriels le 29 juillet prochain.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Valeurs associées

HERMES INTL
1 595,5000 EUR Euronext Paris -1,51%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 23/06/2026 à 12:27:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
27,2 +23,64%
CAC 40
8 346,01 -0,64%
Pétrole Brent
77,93 -0,28%
SOITEC
116,75 -9,81%
STELLANTIS
5,435 -3,79%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank